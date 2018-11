Oude gsm inruilen voor boom 29 november 2018

Socioculturele vereniging Curieus-L zamelt nog tot 8 december oude gsm's en smartphones in voor het goede doel.





Er wordt samengewerkt met Natuurpunt en per gsm die ingezameld wordt, plant de vzw dat begin 2019 een boom. "Oudere exemplaren blijven vaak in de kast liggen, terwijl ze veel kostbare metalen bevatten. Die grondstoffen kunnen na recyclage opnieuw van nut zijn. Bovendien verlicht recyclage de druk op de natuur." In Lichtervelde kunnen gsm's binnengebracht worden in de cafétaria van De Ploeg, bij krantenwinkel 't Hoekje, de site van Tordale in de Statiestraat 181 en tijdens de markt op zaterdagnamiddag 8 december. (SVR)