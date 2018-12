Openingsuren gemeentehuis worden (licht) teruggeschroefd Sam Vanacker

04 december 2018

16u30 0 Lichtervelde De openingsuren van de dienst Burgerzaken worden teruggeschroefd. Opmerkelijk genoeg werden ze in september 2017 bij wijze van proef net uitgebreid, maar na evaluatie worden ze nu terug ingekort.

Sinds 1 september 2017 was de dienst Burgerzaken op donderdag open tussen 16 en 19 uur, maar het sluitingsuur wordt nu aangepast naar 18 uur. Op zaterdag is de dienst wel een uur langer open tot 12 uur, maar alleen op de tweede en vierde zaterdag van de maand.

“Na een proefperiode van een jaar met extra openingsuren op donderdagavond hebben we een evaluatie gemaakt en het werd niet de verwachte stormloop”, klinkt het. “Bijkomende factor is dat de vernieuwing van de elektronische identiteitskaart ondertussen achter de rug is, dus kiezen we voor een kleine aanpassing van de openingsuren.”

Een van de aanleidingen van de oorspronkelijke aanpassing van de uren waren de vaak lange wachtrijen op woensdagnamiddag aan het loket.

Behalve op donderdagavond en tweemaandelijks op zaterdagvoormiddag blijft de dienst Burgerzaken ook elke voormiddag in de week open en op woensdag tussen 13 en 16 uur.