Openbaar dronken 22 november 2018

02u22 0

In de Oostendestraat in Torhout betrapte de politie dinsdagavond vlak voor middernacht een 24-jarige man die dronken langs straat liep. L.V uit Lichtervelde werd enkele uren in de doorgangscel gestopt om te ontnuchteren alvorens hij weer mocht beschikken.





(JHM)