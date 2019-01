Open Vld zet afscheidnemende bestuursleden in de bloemetjes Sam Vanacker

21 januari 2019

Open Vld Lichtervelde heeft tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie afscheid genomen van drie bestuursleden. Na een speech van gastspreker en kersvers Brugs schepen Mercedes Van Volcem werden gevestigde waarden Modest Derho, Luc Vanderper en Ole Tavernier in de bloemetjes gezet.

Voorzitter Noël Vlaemynck bedankte hen uitgebreid voor hun jarenlange inzet. Modest Derho, die al sinds 1981 voor de liberalen zetelde in de gemeente- of ocmw-raad, nam daarop het woord. “Ik hoop van harte dat onze opvolgers iets moois kunnen verwezenlijken en dat we terug een grote liberale familie krijgen in Lichtervelde.”



Na de gemeenteraadsverkiezingen verloor Open Vld hun tweede zetel in de gemeenteraad. Sinds 1 januari is Ria Ghesquiere het enige blauwe raadslid. Zij ontving een bos bloemen uit handen van Modest Derho.