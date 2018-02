Open Vld-raadslid ijvert voor lijst met alle oppositiepartijen samen 10 februari 2018

Lichtervelds oppositieraadslid Ole Tavernier (Open Vld) wil samen met de collega-oppositieraadsleden van N-VA en SOMM op één lijst naar de kiezer trekken in oktober. Volgens Tavernier is dat de beste manier om de decennialange heerschappij van CD&V in Lichtervelde te doorbreken. Oppositiepartijen N-VA en SOMM zijn echter geen voorstander.





"Voor nog eens zes jaar op de oppositiebank pas ik", klinkt het meteen. "Het is mee besturen of het is niets. Waarom zouden we het niet allemaal samen proberen? Met de sterkste kandidaten van elke partij, los van politieke ideologie. Zo maken we tenminste een kans tegen CD&V. Als mijn voorstel om samen op te komen niet blijkt te lukken, dan kom ik ook niet meer op voor Open Vld. Het sop is de kolen niet waard. Ik kan mijn tijd beter spenderen bij mijn gezin."





Het ziet ernaar uit dat Tavernier weldra zijn zin zal krijgen, want navraag bij zowel N-VA als SOMM wijst uit dat er geen draagvlak is. "We gaan uit van onze eigen kracht. Bovendien willen we onze eigen accenten kunnen blijven leggen qua inhoud", klinkt het bij Sofie Steurbaut (N-VA). Johan Vandenbussche (SOMM) deelt die mening. "Op amper tien maanden van de verkiezingen met zo'n voorstel komen, is niets meer of minder dan paniekvoetbal." Het nieuws is niet de enige aderlating voor de Lichterveldse liberalen, want ook Modest Derho, die andere sterkhouder van Open Vld, is niet van plan om opnieuw op te komen. (SVR)