Opbrengst 17de Smultoer gaat naar busje De Vleugels 12 juni 2018

Cultuurvereniging De Burgersgilde organiseert op zondag 24 juni de jaarlijkse smultoer, een culinaire fietstocht van zo'n 30 kilometer. Langs de route zijn zes haltes waar telkens een van de zes gangen van het menu aangeboden wordt. Dit keer gaat de opbrengst naar de Lichterveldse leefgroep van De Vleugels, een ondersteuningscentrum voor mensen met een beperking met hoofdzetel in Klerken. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een nieuw busje. Deelnemen kost twintig euro voor volwassenen en tien euro voor kinderen onder de twaalf. Kaarten zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen, onder meer in café De Burgersgilde in de Statiestraat 5 en bij Marc Handsaeme op 051/72.38.72 of via marc.handsaeme@skynet.be. (SVR)