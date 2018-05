Onderhoud fiets-en voetpaden prioritair volgens enquête Beweging.net 03 mei 2018

Lichterveldenaars vinden een goed onderhoud van de fiets-en voetpaden in de gemeente prioritair. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die Beweging.net de voorbije maanden uitvoerde. Tweede meest belangrijke gegeven volgens de 471 respondenten is het behoud van een zwembad in eigen gemeente. Een betaalbare ligdagprijs in het woonzorgcentrum staat op de derde plaats.





Beweging.net concludeert verder dat goed verkeer, welzijn en leefbare ruimte als belangrijkste thema's naar voor komen. De bevraging vormt de basis voor een prioriteitenfolder die straks over de gemeente verspreid wordt, terwijl er ook een nota gemaakt werd voor het beleid naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. (SVR)