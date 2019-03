Oliefabriek wil uitbreiden Sam Vanacker

19 maart 2019

13u07 0 Lichtervelde De oliefabriek van Lichtervelde heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe loods en enkele silo’s. De uitbreiding is gepland op de bestaande terreinen, tussen de spoorweg en de huizenrij in de Kortemarkstraat.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 13 april. Tot dan kun je de plannen inkijken in het gemeentehuis. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Els Kindt (CD&V) is er op vlak van stedenbouw weinig aan te merken op de plannen. “De fabriek ligt in een gebied dat afgebakend is als zone voor zware industrie. De uitbreiding gebeurt volledig binnen die zone. De extra silo’s worden aangebouwd aan de bestaande rij silo’s en de nieuwe loods komt daar net voor te staan.”

Los van de uitbreidingsplannen is de oliefabriek al vijf jaar bezig met het verwerven van de huizen in de Kortemarkstraat die grenzen aan het fabrieksterrein. Vijf van de tien huizen zijn al opgekocht. Met enkele van de overige eigenaars zijn nog onderhandelingen lopende.