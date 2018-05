Offerblok kapelletje Kleine Zwezelestraat alweer geplunderd 26 mei 2018

Dieven hebben het offerblok van de Kasteelkapel in de Kleine Zwevezelestraat geforceerd. De inhoud, hoogstens een handvol munten, is verdwenen. Van de daders is geen spoor. Het is niet de eerste keer dat er geld gestolen werd uit de kapel, die relatief afgelegen ligt aan het einde van een doodlopende straat. De Heemkundige Kring staat sinds 1991 in voor het ouderhoud en stelde vorig jaar ook een diefstal vast. Volgens voorzitter Filip Van Devyvere gaat het waarschijnlijk om dezelfde daders, aangezien de bovenplaat van het offerblok op dezelfde manier opengebroken werd. (SVR)