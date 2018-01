Nieuwjaarsconcert De Zwaan met nieuwe dirigent 23 januari 2018

Op zondag 28 januari geeft de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia De Zwaan uit Lichtervelde een nieuwjaarsconcert in feestzaal De Zwaan. Het wordt het eerste concert onder leiding van de nieuwe dirigent Christophe Vercruysse, die ook dirigent is bij de koninklijke fanfare Sint-Cecilia in Steenbrugge en bij het Veurns vocaal ensemble. Vercruysse werkt fulltime als leerkracht klarinet en notenleer aan het Conservatorium in Brugge en aan de kunstacademie te Torhout. Het nieuwjaarsconcert start om 11 uur. De inkomprijs bedraagt 10 euro en de presentatie is in handen van Benjamin Sercu. (SVR)