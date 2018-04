Nieuwe tennisterreinen plechtig geopend 04 april 2018

Afgelopen weekend heeft het gemeentebestuur officieel vier gloednieuwe tennisterreinen geopend. Sportinfrabouw NV uit Essen voerde de werken uit voor 140.000 euro. Vanaf nu zijn er vier volwaardige tennisvelden in de plaats van drie. Hierdoor werd een deel van het voetbalveld ingepalmd, dat later opschuift richting Sportlaan. Het gaat om de eerste realisatie in het kader van de totaalrenovatie van de Lichterveldse sportsite. Verder komt er een nieuw centraal gebouw met kantine en judolokaal en wordt een nieuw voetbalveld en duiveltjesplein aangelegd. "De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de clubs zo weinig mogelijk hinder ondervinden", zegt sportschepen Els Kindt (CD&V). "Een eerste deadline is alvast gehaald."





(SVR)