Nieuwe hondenclub 'De Zandstuivers' 22 februari 2018

Op de terreinen achter kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde is sinds kort hondentrainingscentrum 'De Zandstuivers' officieel geopend. De club is in zekere zin een vervolg op het inmiddels ter ziele gegane bordercollietrainingscentrum De Bosdreefhoeve in de Bollestraat in Gits. Drijvende kracht Michel Vanden Brande gaf namelijk de fakkel door aan Lichterveldenaar Rudi Van Maele, die de club verhuisde en omdoopte tot 'De Zandstuivers'. "Op dit moment telt onze nieuwe club een dertigtal leden", vertelt Rudi. "En dankzij Steve en Reinhilde van Den Ast beschikken we over een prachtig terrein voor onze gehoorzaamheidstrainingen. Alle hondenrassen zijn trouwens welkom."





(SVR)