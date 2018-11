Nieuw schoonheidssalon opent deuren 24 november 2018

De gemeente heeft er een gloednieuw schoonheidssalon bij. Delphine Cools (22) opende vorig weekend de deuren van 'Esthétique Delphine'. Voor de Lichterveldse is het een droom die in vervulling gaat. "Al sinds 2016 werk ik als schoonheidsspecialiste in bijberoep. Eerst was het wat behelpen vanuit een kamertje in het ouderlijke huis in de Zwevezelestraat, maar ben ik volledig zelfstandig." Delphine is gespecialiseerd in huidbehandelingen en werkt op afspraak. Ze is te bereiken op 0476/86.02.32 of via de Facebookpagina van Esthétique Delphine. (SVR)