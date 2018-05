Nieuw JOC gaat door het leven als 'De Lichting' 31 mei 2018

Het nieuwe jeugdontmoetingscentrum in Lichtervelde, dat normaal dit najaar de deuren opent, zal 'De Lichting' heten. Eerder lanceerde de jeugdraad een zoektocht naar een nieuwe naam via een ludiek filmpje. Die oproep leverde 38 suggesties op. "De Lichting werd unaniem verkozen tot beste voorstel", zegt jeugdschepen Steven Bogaert (CD&V). "Enerzijds omdat er een stukje Lichtervelde in zit, anderzijds omdat een JOC ook draait op verschillende generaties, of lichtingen, van jongeren die elkaar opvolgen." Jeugdhuis Het Andere Geslacht, dat straks zowat het belangrijkste onderdeel van het nieuwe JOC vormt, neemt die naam echter niet over. "Het jeugdhuis zal een andere nieuwe naam krijgen. Over wat het wordt zijn we nog in overleg", laat het bestuur weten. (SVR)