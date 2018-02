Nieuw infopunt dementie in De Ploeg 20 februari 2018

02u31 0

Er komt een infopunt dementie in dienstencentrum De Ploeg. Het gaat om een initiatief van het woonzorgcentrum in samenwerking met regionaal expertisecentrum Sophia.





Daarnaast wordt er ook een koor opgericht voor personen met dementie. "Veel personen met dementie wonen nog thuis en vaak zitten hun mantelzorgers met vragen. Daar bieden we met het infopunt vanaf 1 maart een antwoord op", aldus OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem (CD&V). "Op een laagdrempelige manier bieden we informatie en advies, terwijl er hier ook brochures, boeken en films uitgeleend kunnen worden."





"Daarnaast starten we vanaf april met een contactkoor voor personen met dementie, hun mantelzorgers en hun familie. Het koor zal elke tweede donderdag van de maand samen komen." Het infopunt Dementie is vanaf maart elke maandag open tussen 13 en 16 uur. Op andere dagen na telefonische afspraak op 051/70.84.78. (SVR)