Nieuw boek over wielrenners tijdens Eerste Wereldoorlog 05 mei 2018

Vandaag ligt er een nieuw boek in de rekken van de hand van wielerminnend Lichtervelds auteur Patrick Cornillie. In 'Koersen in de Groote Oorlog' beschrijft hij aan de hand van tientallen verhalen hoe het wielrenners verging tijdens de Eerste Wereldoorlog.





In de periode tussen 1914 en 1918 is er zowat een leegte in de wielergeschiedenis, maar Patrick ontdekte dat wielrennersbloed kruipt waar het niet gaan kan. "Veel bronnen over koersen in die tijd zijn er niet. Maar er werd wel degelijk gekoerst. Grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen werden gewoon op een piste gereden. Ik ontdekte ook dat de Belgen die in Nederlandse interneringskampen zaten ter plaatse koersen organiseerden, wat trouwens een enorme boost gegeven heeft aan het Nederlandse wielrennen. En dan had je nog de frontsoldaten zelf. Paul Deman, de winnaar van de Ronde in 1913, was een renner-spion. Hij kon de Duitsers uit het wiel rijden. Lichterveldenaar Henri Vanlerberghe zat aan het IJzerfront, maar tijdens zijn dienst kreeg hij toestemming van zijn overste om mee te doen aan wedstrijden in Parijs en in Londen. Toen men hem vroeg hoe hij zo snel had leren rijden, zou hij gezegd hebben dat je een stuk sneller leert rijden als er obussen achter je vallen." Koersen in de Groote Oorlog is uitgegeven bij Lannoo, telt 208 bladzijden en kost 24,99 euro. (SVR)