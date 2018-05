Negentigjarigen halen herinneringen op tijdens reünie 04 mei 2018

02u33 0

Alle (oud-)Lichterveldenaars die geboren werden in het jaar 1928 vierden onlangs samen feest. De oproep voor de reünie werd een succes, want maar liefst zestien negentigjarigen waren op het appel. Ze gingen op zondagochtend naar de misviering in de kerk van Sint-Jacob De Meerdere in Lichtervelde, waarna ze samen herinneringen ophaalden tijdens een uitgebreide feestmaaltijd in restaurant 't Damberd op de markt.





(SVR)