Na nieuw gaslek in Koolskampstraat: Eandis vervangt oude leiding 04 mei 2018

02u37 0

Voor de tweede keer in twee weken is de brandweer gisteren uitgerukt voor een gaslek in de Koolskampstraat. Een verroeste oude huisaansluiting die lekte, lag aan de oorzaak. Eandis gaat de situatie nu snel aanpakken.





"Het probleem was identiek", schetst Joost Vanderhaeghe, postoverste van de Lichterveldse brandweer. "Een verroeste huisaansluiting die lang geleden tijdens verbeteringswerken aan de gastoevoerleiding afgekoppeld werd, speelde ons parten. Twee jaar geleden hadden we ook al eens hetzelfde voor. Die oude huisaansluitingen mogen dan wel afgekoppeld zijn, er zit nog altijd een hoeveelheid gas in de buis. Als die door corrosie gaat scheuren, komt dat gas vrij en heb je een probleem." De rijweg moest gisteren over een afstand van flink wat meters worden opgebroken om het probleem te detecteren. Daardoor was de Koolskampstraat tot diep in de namiddag afgesloten voor het verkeer. Eens het probleem was verholpen, werd de straat weer opengesteld, zij het met verkeerslichten die het beurtelings verkeer moeten regelen. "De bedoeling was aanvankelijk dat de oude gasleiding zou vervangen worden als op termijn de Koolskampstraat wordt heraangelegd. Maar dat kan makkelijk nog vijf jaar duren. We kregen inmiddels al een melding dat Eandis de oude gasleiding zo snel mogelijk zal vervangen. Vanaf dan moeten dit soort oproepen in de Koolskampstraat tot het verleden behoren", aldus Joost Vanderhaeghe. (VHS)