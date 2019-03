Na het hevige protest van vijf jaar geleden: opnieuw plannen voor windmolens langs E403 Sam Vanacker

08 maart 2019

15u37 1 Lichtervelde Engie Electrabel heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van twee windturbines in de omgeving van de Bellestraat, naast de afrit van de E403. Opmerkelijk, want vijf jaar geleden werd een gelijkaardige aanvraag voor diezelfde locatie nog afgevoerd na hevig protest.

Concreet gaat het om twee turbines met een tiphoogte van 180 meter. De eerste zou een plaats moeten krijgen in het landbouwgebied tussen de Koolskampstraat, Bellestraat en Fonteinestraat. De tweede zou dan weer ingeplant worden ten noorden van die eerste, aan de andere kant van de Bellestraat. Het openbaar onderzoek is vrijdag begonnen en loopt nog tot 7 april. Op dinsdag 12 maart organiseert Engie een infomoment voor geïnteresseerden in Brasserie de Voerman, tussen 16 en 20 uur.

Eén turbine geschrapt

Opmerkelijk genoeg was er in 2013 een heel gelijkaardige aanvraag van Electrabel op nagenoeg dezelfde locatie, met dat verschil dat het toen nog om drie windmolens ging. Plannen die toen heel wat ‘tegenwind’ kregen. Zo protesteerde de actiegroep Leefbaar Lichtervelde op allerlei manieren tegen de komst van de molens, en zowel tegen het stedenbouwkundige dossier als de milieuvergunning werden toen zeshonderd bezwaarschriften ingediend. Het gemeentebestuur bracht daarop ook een negatief advies uit, en de plannen werden uiteindelijk door de hogere overheid richting prullenmand verwezen.

Milieuschepen Steven Bogaert (CD&V) bevestigt dat er inmiddels een nieuwe aanvraag loopt. “De derde molen, die in 2013 nog het dichtst bij woningen gepland was, werd nu weggelaten”, weet hij. Maar welke positie het gemeentebestuur deze keer zal innemen, kan hij nog niet zeggen. “Te vroeg”, klinkt het. “Sowieso moeten we eerst het infomoment en het openbaar onderzoek afwachten.”

De vergunningsaanvraag ligt van 8 maart tot en met 6 april ter inzage bij de dienst Omgeving, in het gemeentehuis. De plannen en andere documenten zijn ook digitaal te raadplegen via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid via https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=R9i83PahSyOSPUK8fT3fbg