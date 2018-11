N-VA wil dat Lichtervelde het met een schepen minder doet 29 november 2018

Tijdens de budgetbespreking op de gemeenteraad brak oppositieraadslid Brand Perneel (N-VA ) een lans voor een afbouw van het aantal schepenen in Lichtervelde.





Aanleiding was de bespreking van de subsidieregeling. "Aangezien het verenigingsleven in Vlaanderen het moeilijk heeft en de niet-nominatieve verenigingen slechts kleine toelagen krijgen, stellen we voor dat de toelage voor de 53 betrokken verenigingen verviervoudigd wordt, tot een totaal van 44.000 euro."





Dat geld kan volgens N-VA gerecupereerd worden door de afschaffing van een schepenambt. "Gezien de brutowedde van een schepen 31.626,15 euro bedraagt, kan de afschaffing van een schepenambt het algemeen belang dienen." Meerderheidspartij CD&V nam akte van de opmerking, maar onthield zich van verder commentaar.





