N-VA Lichtervelde kiest nieuw bestuur Sam Vanacker

25 februari 2019

Lichtervelde De N-VA van Lichtervelde heeft onlangs bestuursverkiezingen gehouden. Huidig voorzitter Koenraad Coussée blijft op post. Fien Desmet wordt ondervoorzitter.

Brand Perneel en Sofie Steurbaut zetelen als oppossitieraadsleden in de gemeenteraad en zijn daarmee automatisch lid van het bestuur. Hans Carrein werd aangesteld als secretaris. Penningmeester is Leen Van Iseghem. Verder zijn ook Anna Vanderhaeghe, Dirk Debyser, Jean Leeman, Lieve Vanden Bussche, Linda Dewulf, Mathew Van Houtte en webbeheerder Raf Lievens lid van het bestuur. Dat er om de drie jaar lokale bestuursverkiezingen gehouden moeten worden staat bepaald in de statuten.