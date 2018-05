N-VA klaagt plaatsgebrek crèches aan 30 mei 2018

02u56 0 Lichtervelde Oppositiepartij N-VA vreest dat het bestaande aanbod buitenschoolse kinderopvang in de gemeente niet volstaat om de vraag op te vangen. Dat zei raadslid Sofie Steurbaut (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad.

In dezelfde adem hekelde ze het gebrek aan groen op de bestaande vakantieopvanglocaties. Schepen van Kinderopvang Steven Bogaert (CD&V) reageerde dat hij de cijfers qua bezetting zou opvragen, maar dat er wel al nagedacht wordt over een uitbreiding van het aanbod.





"Wat spelen in het groen betreft, staan de kinderen er trouwens niet slecht voor", aldus de schepen. "In het Beverbos is misschien wel vooral beton te vinden, maar tijdens de vakantie wijken we opnieuw uit met De Bengels naar basisschool De Valke, waar een mooie tuin is.





En ook in de omgeving van de Duiveltil is er groen. Twee op drie locaties lijkt me niet slecht."





(SVR)