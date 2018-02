N-VA deelt chocolade hartjes uit aan bewoners Damwegel 15 februari 2018

02u30 0

Gisterenochtend trok de Lichterveldse N-VA de laarzen aan en werd er campagne gevoerd in de Damwegel. Alle buurtbewoners kregen een foldertje en een valentijnschocolaatje toegestopt. "In de gemeenteraad van november hadden we nog gewaarschuwd dat dergelijke werken beter niet aangevat worden met de winter in het verschiet", zegt voorzitter Koenraad Coussée. "Akkoord, de gescheiden riolering moet er ooit komen. Maar er is een tijd voor alles. Wat we vreesden, gebeurde. Hevige sneeuwval met vriesweer en dus dropen de machines af, een puinhoop achter latend. Vandaag steken wij de getroffenen een symbolisch hart onder de riem. En we hopen dat de buurtbewoners in oktober onthouden wie er aan hun kant staat."





Schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) kan maar weinig begrip opbrengen voor de actie van N-VA. "De werken duren een jaar, dus sowieso moesten we een winter door. Dat N-VA zich opwerpt als partij die 'aan de kant staat van de buurtbewoners' stoot me tegen de borst. Ronduit zielig is het. De investeringen die we hier doen, doen we precies voor de bewoners." (SVR)





Meer over N-VA

politiek