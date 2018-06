Motorrijder gewond 21 juni 2018

02u35 0

Bij een kop-staartbotsing op het kruispunt van de Oostlaan en de Meulebeeksestraat in Ardooie is gisteren rond 7.30 uur motorrijder D.S. (42) uit Staden gewond geraakt na een botsing met de bestelwagen van F.G. (25) uit Lichtervelde. De motorrijder werd gewond naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht. (LSI)