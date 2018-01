Modest en Ginette zijn 60 jaar gehuwd 02u35 0 Foto Sam Vanacker

Modest Derho, Open Vld-gemeenteraadslid en de nestor van de Lichterveldse politiek, stapte zestig jaar geleden in het huwelijksbootje met Ginette Catteeuw. De jubilarissen leerden elkaar kennen in De Burgersgilde. Aangezien Modest officier was in het Belgische leger, verhuisden de twee regelmatig, tot ze zich in 1980 definitief vestigden in Lichtervelde. Modest en Ginette kregen twee dochters. Inmiddels zijn er vijf kleinkinderen en al zes achterkleinkinderen.





(SVR)