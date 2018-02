Modelbouwclub Mini Wheels nodigt uit 24 februari 2018

Nu zondag 25 februari houdt modelbouwclub Mini Wheels zijn zesde tentoonstelling in OC De Schouw, Statiestraat 113 te Lichtervelde. Deelnemers uit binnen- en buitenland tonen hun fraaiste werken op schaal. Een 6 meter lange spoorbaan is slechts één van de vele blikvangers, naast een heuse racebaan, en een parcours voor echt werkende camions. Ook aan de jongsten is opnieuw gedacht middels een kids corner. De enthousiaste organisatoren zijn er opnieuw in geslaagd de toegang voor iedereen gratis te houden en hopen op een grote opkomst. (PROOT)