Modelbouwbeurs in De Schouw aan zevende editie toe Sam Vanacker

23 februari 2019

16u34 0

Modelbouwclub Miniwheels organiseert op zondag 24 februari al voor het zevende jaar op rij een modelbouwbeurs in OC De Schouw in Lichtervelde. Alles wat met modelbouw te maken heeft, komt er aan bod. Onder meer auto’s, vliegtuigen, diorama’s, tanks, vrachtwagens en schepen zijn er te bewonderen. Belgische, maar ook buitenlandse clubs zullen er aanwezig zijn. Voor de allerkleinsten is er een kidscorner, terwijl jongeren er zelf een klein automodel kunnen bouwen. De beurs is helemaal gratis en is toegankelijk voor het publiek tussen 10 en 17 uur.