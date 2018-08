Midliverock trekt voortaan naar zes cafés rond Markt 28 augustus 2018

02u46 0

De kroegentocht van vzw Midliverock wordt op zaterdag 1 september beperkt tot zes cafés in de omgeving van de Markt. Bij de vorige editie deden er nog negen mee en werd er ook richting de kroegen aan het station getrokken, maar dat gedeelte valt nu dus weg, net als de bus van Sima Tours die steevast ingelegd werd. "Een bewuste keuze, die in overleg met de cafébazen is gebeurd", legt Steven Bogaert van vzw Midliverock uit. "We zagen dat het publiek te verspreid raakte en dat vooral de cafés aan het station daaronder te lijden hadden. Met zes cafés rond dezelfde locatie valt alles bovendien makkelijker te organiseren. Wel is het goed mogelijk dat we later met Midliverock iets organiseren dat louter tot de stationsbuurt beperkt blijft. Per slot van rekening is onze kroegentocht daar destijds ook ontstaan."





Tijdens de twaalfde kroegentocht, die op de zaterdag van de Folklorefeesten valt, is er in elk deelnemend café een optreden. In De Burgersgilde speelt The Blik Dooze Band, in De Zwarte Leeuw staan The Billygoat Riders op het podium, in De Piraat komt Barking Bruce langs, De Vier Seizoenen verwelkomt Lukazz, in jeugdhuis Het Andere Geslacht kan je genieten van Devils After Monkeys en in Den Trap speelt de Mojo Blues Gang. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop of 10 euro aan de deur bij de deelnemende cafés. (SVR)