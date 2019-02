Miava is terug drie jaar na overlijden drummer Jelle Tommelyn: “Nu we het gebeurde een plaats konden geven, hebben we er weer enorm veel zin in” Charlotte Degezelle

09 februari 2019

16u24 0 Lichtervelde Nadat hun drummer Jelle Tommeleyn om het leven kwam bij een verkeersongeval, bleef het drie jaar stil rond de Lichterveldse band Miava. Tot nu. Quasi dag op dag drie jaar na het verschrikkelijke ongeval is de band terug. Tegen de zomer hopen ze, samen met kersvers drummer Joppe Vandewalle, voor het eerst weer op te treden. “Lange tijd konden we de nummers die we samen schreven niet spelen. Nu we het gebeurde een plaats konden geven, hebben we er weer enorm veel zin in.”

Muziek is hun leven, maar op 7 februari 2016 werd het heel stil voor Lichterveldenaars Brecht Vanvyaene en Thijs Vangheluwe en Jelle Reynaert uit Oostnieuwkerke. Hun kameraad Jelle Tommeleyn (24) werd samen met z’n vriendin van de weg gemaaid langs de Brugsebaan door een onoplettende chauffeur die vervolgens vluchtmisdrijf pleegde. Jelle overleefde de klap niet. Zeven jaar eerder stampte het viertal de band Maria Isn’t A Virgin Anymore, later ingekort tot Miava, uit de grond. Ze gooiden hoge ogen binnen hun genre en speelden onder meer op Desertfest en Roadburn Festival.

Maar het verlies van hun vriend en drummer hakte er stevig in. Drie jaar bleef het stil rond Miava. “Er was altijd wel iemand die Miava wou heropstarten, terwijl de anderen het niet zagen zitten”, vertelt Thijs. “Eerst wou Brecht wel, maar Jelle en ik zagen het niet zitten. Wat later was ik degene die over een nieuw hoofdstuk begon. Brecht was akkoord, maar Jelle nog altijd niet.” “Maar nu is de goesting er terug. Ik miste de muziek, de vele optredens”, pikt Jelle in. “Veel kameraden wilden ook niet luisteren naar de muziek van Miava”, gaat Brecht verder. “Als iemand die toch durfde opzetten, werd dat quasi als een schande ervaren. Maar nu is de tijd rijp.”

Het trio vond in Joppe Vandewalle een nieuwe drummer en compagnon de route. Hij beseft maar al te goed dat hij in grote schoenen stapt, zowel muzikaal als emotioneel. “Ik kende de jongens van Miava niet persoonlijk, maar was wel fan van de band en zag verschillende optredens”, vertelt hij. “Toen ze me vroegen om hen te vervoegen, was ik snel akkoord. Miava is een coole band, maar ik besef dat het niet evident is.” “Het zal sowieso anders zijn dan met Jelle”, zegt Thijs. “Maar we willen ook echt een nieuwe Miava zijn. Een nieuw hoofdstuk starten en hierbij verder bouwen op waar we mee bezig waren.” Ondertussen repeteerde de band al een drietal keer. “Het is voor ons drie jaar geleden dat we de nummers speelden dus moeten we alles opnieuw oprakelen. Joppe moet op zijn beurt nog alles leren”, aldus Brecht. “Pas als we tevreden zijn over hoe we klinken gaan we optreden.” “Maar tegen de zomer moet dat wel lukken. We merken nu alvast al dat er veel interesse is. We kregen al verschillende aanbiedingen. Onze booker liet zelfs al weten dat hij een week verlof zou nemen omdat hij te veel mails krijgt”, lacht Thijs. “De ambitie is groot. Misschien zelfs nog groter dan voorheen. We mikken op buitenlandse tournees. Het is nu dat we het moeten doen.” “We zijn niet van plan om te wachten en het leven zo te laten passeren. We gaan er 100% voor,” zegt Brecht.

En Jelle, die zal altijd aanwezig zijn. “Toen wij stopten met Miava, stopte eigenlijk alles waar Jelle met hart en ziel mee bezig was. Gisteren kregen we nog een bericht van zijn pa. Zijn familie vindt het de max dat we opnieuw actief zijn met Miava. Het geeft hen het gevoel dat Jelle herleeft. Het doet hen deugd.”

Terwijl de pauzeknop ingeduwd was bij Miava, richtten Brecht, Thijs en Jelle een nieuwe band op: Comet Street, een verwijzing naar de Komeetstraat in Sint-Henricus waar het viertal repeteerde. “Die band blijft gewoon bestaan naast Miava. We vinden het leuk om ons aan twee verschillende genres te wagen en zo een breder publiek te bereiken.”

Meer op de Facebookpagina Miava.