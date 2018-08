Meezingers voor senioren 18 augustus 2018

De Lichterveldse seniorenadviesraad organiseert op dinsdag 21 augustus het jaarlijkse seniorenfeest in OC De Schouw. Tussen 13.30 en 17 uur staan Marc Dex, Mike Grondy en Ronny Marino er op het podium. Op de playlist staan meezingers van onder andere Louis Neefs en Bobbejaan Schoepen. Bezoekers kunnen rekenen op koffie met gebak. Inschrijven kost 6 euro en kan via ldcdeploeg@ocmwlichtervelde.be of op 051/70.84.70. (SVR)