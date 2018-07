Maurits Vanhalst (90) sluit Stock Americain WINKEL VERDWIJNT NA 51 JAAR, PAND NU AL VERKOCHT SAM VANACKE EN

24 juli 2018

02u29 0 Lichtervelde De Stock Americain in Gits is niet meer. Na maar liefst 51 jaar heeft Maurits Vanhalst afgelopen vrijdag voor het laatst de deur achter zich dichtgetrokken. Maurits wordt volgende maand 90 en gaat samen met dochter Patricia in een flatje wonen.

Wie iets nodig had dat nergens anders te vinden was, ging naar de legerstock. Meer dan een halve eeuw was dat de sterkte van de zaak. Elektriciens, metsers, stukadoors of hobbyklussers vonden er altijd wat ze nodig hadden. "Als je het hier niet vindt, dan bestaat het niet. Zekerheid bieden aan onze klanten, dat was altijd ons doel." Aan het woord is Maurits Vanhalst, zoon van een vlashandelaar uit Gullegem. Hij opende de winkel in 1967 samen met zijn inmiddels overleden echtgenote Alice Vandoorne. Dertig jaar geleden stapte ook dochter Patricia (50) in de zaak. "Mijn ogen zijn niet meer wat ze geweest zijn", zegt Maurits. "De klanten helpen lukt nog wel, maar ik kan de prijzen niet meer lezen."





In die 51 jaar heeft Maurits duizenden mensen geholpen. "We kregen alle soorten mensen over de vloer. Stielmannen die aan een half woord genoeg hebben, maar ook klanten met twee linkerhanden die kwamen vertellen dat al hun lampen gesprongen waren nadat ze zelf een lichtschakelaar installeerden. Dan tekende ik een elektriciteitsschema voor ze. Ik heb veel tekeningetjes moeten maken. Soms voelde ik me als een leraar, maar het omgekeerde geldt ook. Ik leerde ook vaak bij van de klanten en die kennis gaf ik dan op mijn beurt weer door. De laatste jaren merk ik wel dat de basiskennis van de mensen groter geworden is. De technologieles in het middelbaar moet daar voor iets tussen zitten. Anderzijds zijn de klanten wel veeleisender geworden."





"Sinds een jaar of drie zijn we rustig het aanbod aan het afbouwen. Meer dan honderd leveranciers zijn intussen verwittigd", gaat dochter Patricia verder. "Alleen verder doen, is nooit een optie geweest. Ik geef gerust toe dat ik niet de kennis heb van mijn vader. We hebben een appartementje gekocht in Rumbeke en verhuizen na de zomer. Natuurlijk ga ik het missen, maar aan alles komt ooit een einde. Al doet het uiteraard ook goed te weten dat er nog een toekomst weggelegd is voor de winkel."





Pand is verkocht

Het pand is inmiddels verkocht aan Lichtervelds ondernemer Mark Vanhoutte. Sinds 1992 runt hij 'Intelligent Wonen', een bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen, warmtepompen en domotica. Mark heeft een kantoor in de Statiestraat en een magazijn in de Wullepitstraat. Hij heeft zeven mensen in dienst. "Vanaf oktober beginnen we met verbouwingswerken", legt Mark uit. "We gaan zowel ons kantoor als ons magazijn verhuizen naar de Bruggesteenweg. Tegen begin volgend jaar hopen we open te kunnen gaan."