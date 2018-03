Maurits en Marcella vieren 65 jaar samen 16 maart 2018

02u29 0

Maurits Desmet (90) en Marcella Raes (84) vierden op 20 februari hun 65ste huwelijksverjaardag.





Maurits was tijdens zijn beroepsleven meestergast bij de firma Mol terwijl Marcella thuis voor hun zes kinderen zorgde.





Intussen zijn er al veertien kleinkinderen en maar liefst zestien achterkleinkinderen (al worden dat er binnenkort achttien). Maurits en Marcella werden samen met de familie in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur in dienstencentrum 't Hof.





(SVR)