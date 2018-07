Margrietekermis staat voor de deur 20 juli 2018

02u23 0

Dit weekend vindt de Margrietekermis plaats, traditioneel een topweekend in Lichtervelde. Het Andere Geslacht begint op vrijdag al met een minikermis gevolgd door een fuif. Op zaterdag gaan dan de kermiskramen op de markt open, terwijl jeugdensemble Ferventis 's avonds opnieuw instaat voor de Margrietefuif in zaal de Zwaan. Zaterdagavond wordt traditioneel afgesloten met vuurwerk. Op zondag wordt het ongetwijfeld zoeken naar een plaatsje op een van de vele zomerterrasjes. 's Avonds staat bekend Lichtervelde achter de toog in HAG. Voor de wielerfanaten zijn er twee wedstrijden voorzien: de 'Grote prijs café de Burgersgilde' op zaterdag en de 'Grote prijs café de Wilro' op 24 juli. De Margriete wordt traditiegetrouw op dinsdag afgesloten met een grote avondmarkt. Wie dan nog een laatste ritje op de foorattracties wil maken, kan dat dinsdag aan verminderde prijzen. (SVR)