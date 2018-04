Marcel en Rosette zijn 60 jaar getrouwd 10 april 2018

02u41 0

Marcel Gruyaert en Rosette Haek gaven elkaar op 8 april 1958 het jawoord. Marcel was bedrijfsleider bij Inbelco terwijl Rosette in het atelier van Haspeslagh werkte. Samen kregen ze een dochter, die op haar beurt voor een kleindochter zorgde.





Het koppel woonde lange tijd in de Mosselstraat, maar verhuisde inmiddels naar een serviceflat in de Statiestraat. Rosette draagt er met veel liefde zorg voor haar echtgenoot, die aan dementie lijdt.





(SVR)