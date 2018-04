Man blijft vast voor brandstichting bij Astiac Cars 28 april 2018

Een Iraniër (30) uit Gent blijft een maand langer in de cel omdat hij vorige week een auto in brand stak bij Astiac Cars in Lichtervelde. Dat heeft de raadkamer beslist. Bij de brand gingen twee wagens verloren, twee andere liepen schade op. Het verlies liep op tot zo'n 40.000 euro. Op bewakingscamera's was een verdachte wagen te zien. De bestuurder werd opgespoord en bekende. Hij komt uit dezelfde gemeenschap als de zaakvoerder van Astiac. De twee zouden in een dispuut verwikkeld zijn. (SDVO)