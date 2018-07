Make-A -Wish strijkt neer op avondmarkt met gigantische spaarpot 25 juli 2018

Opvallende nieuwkomer op de avondmarkt tijdens de Margrietefeesten gisteren. Make-A-Wish Vlaanderen gaat sinds eind juni de baan op met een enorme spaarpot in de vorm van een knuffelbeer. Mits een kleine bijdrage konden kinderen met mascotte 'Big Mike' op de foto gaan. Zo hoopt de vzw enerzijds de naambekendheid van Make-A-Wish te vergroten en anderzijds fondsen te werven om kinderwensen in vervulling te laten gaan. De tweelingzusjes Anna en Louise Depoorter (7) gingen alvast gewillig op de foto bij de beer. De avondmarkt, traditioneel de afsluiter van de kermis in Lichtervelde, kwam door de hitte opvallend traag op gang. Maar de Margrietekermis beleefde dit jaar een absolute topeditie dankzij de zomerzon. (SVR)