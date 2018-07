Lotte maakt viergeslacht compleet 19 juli 2018

Onze fotografe legde een vrouwelijk viergeslacht op de gevoelige plaat in Staden. Stammoeder is Clara Degraeve (83) uit Lichtervelde. Zij is de moeder van Catherine Lamsens (59), die in Hooglede woont en de oma van Sarah Van Walleghem (37) uit Staden. Sarah beviel onlangs van haar eerste kindje, dat het viergeslacht vervolledigt. Lotte Van Laere-Van Walleghem is drie maanden jong.





(CDR)