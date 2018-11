Lingeriezaak wordt pop-upkoffiewinkel KNOKSE BRANDERIJ VERKOOPT NOG TOT EIND JANUARI IN LICHTERVELDE SAM VANACKER

09 november 2018

02u27 13 Lichtervelde Vandaag opent in de Hoogstraat 'Koffie, thee en mmmeer' op de plaats waar tot vorige zomer de lingeriezaak van Caroline Dumolyn zat. Zoon Christophe Croquet, zaakvoerder van koffiebranderij Dumolyn in Knokke, toverde het leegstaande pand om tot een satellietwinkel van het familiebedrijf.

Het verhaal van de familie Dumolyn begint in 1953 wanneer Roger Dumolyn een koffiebranderij uit de grond stampt in Knokke. Zijn dochter Caroline komt in 1972 met haar echtgenoot Emiel Croquet in de Hoogstraat in Lichtervelde terecht, waar ze een lingeriezaak en een kapsalon openen. In 1993 stopt Emiel met het kapsalon en neemt hij het roer over van schoonvader Roger in de branderij in Knokke. In 2016 geeft hij de fakkel door aan zoon Christophe Croquet (41). Caroline blijft al die tijd de lingeriezaak runnen bij de woonst in Lichtervelde. "Een aantal klanten kwam behalve lingerie ook een pakje koffie halen in de winkel van mijn moeder", legt Christophe uit.





"Die koffie bracht vader dan mee naar huis uit de branderij in Knokke. Dat alleen al toont aan dat er een markt voor is in Lichtervelde, al zijn er ook nog veel mensen die de link tussen de koffiebranderij in Knokke en de lingeriezaak in Lichtervelde niet kenden. Daar brengen we nu verandering in. De winkel hebben we helemaal opnieuw ingericht en vanaf vrijdag hebben klanten hier de keuze tussen tien soorten dagvers gebrande koffie. Zowel onze blends als single origins (koffie van één soort koffiebonen, nvdr.) worden ter plaatse afgewogen en gemalen naar wens. Verder hebben we 28 soorten thee in huis, maar ook chocolade, granola, olijfolie en andere producten."





George Clooney

"Het is het ideale moment voor een nieuwe zaak. Koffie en ambachtelijke producten in het algemeen zijn weer hip. Mensen zijn veel bewuster dan vroeger op zoek naar kwaliteit en sinds de Nespresso-reclames met George Clooney zit espresso ook stevig in de lift. Het effect van die campagne was onvoorstelbaar. Zo hebben we ook onze eigen capsules voor de Nespressomachines en is de vraag naar single origin coffee sterk gestegen. Al moet gezegd dat wij al jaren dergelijke koffie verkopen aan verschillende West-Vlaamse horecazaken, alleen hebben we misschien te weinig reclame gemaakt. In die zin zetten we met deze winkel ook ons aanbod dus in de kijker."





Christophe zal er straks zelf achter de toonbank staan, terwijl vader Emiel een oogje in het zeil houdt in Knokke. Grootvader en stichter Roger Dumolyn (86) komt tijdens het openingsweekend ook eens een koffietje drinken in Lichtervelde. 'Koffie, Thee en Mmmeer' is elke vrijdag, zaterdag en zondagvoormiddag open, minstens tot eind januari. Maar Christophe sluit niet uit dat de zaak een permanent vervolg krijgt.