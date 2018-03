Lidl opent pop-up supermarkt in tent 02 maart 2018

02u42 0 Lichtervelde Vandaag opent Lidl de deuren van een tijdelijke supermarkt in een grote tent langs de Statiestraat. De pop-upwinkel zal acht maanden in gebruik blijven en dient ter vervanging van de oude winkel, die afgebroken wordt. In de plaats wordt een nieuw, groter filiaal opgetrokken.

Een drukte van jewelste gisteren in de tent, waar arbeiders en personeel de laatste hand legden aan de winkel. "Precies een week geleden zijn we gestart met de inrichting van de tent", legt openingsmanager Sven Eeckhout uit. "In de weken daarvoor werd de grond genivelleerd, werden nutsvoorzieningen aangelegd en werd de tent opgetrokken. Al bij al een flinke investering, maar dat hebben we uiteraard over voor onze klanten. Met 600 vierkante meter is de tent even groot als de oude winkel. Het aanbod blijft dus gelijk, in de koelrayon kunnen we zelfs iets meer aanbieden."





Intussen maakt de supermarktketen op het naastgelegen terrein werk van een nieuw filiaal en aanstaande maandag starten de sloopwerken van de gebouwen aan de straatkant. Het oude indoorspeelplein, het geboortehuis van Karel Van de Poele en het kunstig beschilderde ouderlijke huis van David Maertens moeten plaats ruimen voor parking. Lidl beloofde eerder al om zowel de plaque van het huis van Karel Van de Poele als een herinnering aan het kunsthuis een plaatsje te geven in de nieuwe winkel. De opening ervan is voorzien op 17 oktober. (SVR)