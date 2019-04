Lichtgewond na klap tegen elektriciteitspaal VHS

04 april 2019

Een 34-jarige man uit Roeselare raakte woensdag rond 17 uur lichtgewond toen hij met zijn auto van de weg af raakte en tegen een elektriciteitspaal botste in de Leysafortstraat in Lichtervelde. Het slachtoffer werd naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Zijn wagen liep behoorlijk wat schade op.