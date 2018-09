Lichterveldse student vertrekt naar Zuid-Amerika om klimaatverandering in kaart te brengen 06 september 2018

Afgelopen weekend zijn twaalf bachelorstudenten Chemie en ICT van hogeschool Odisee in Gent vertrokken richting Bolivië.





Een van hen is chemiestudent Flor Fonteyne (20) uit Lichtervelde. De studenten zullen er samen met plaatselijke collega's van de universiteit van Oruro twee weken lang werken over de klimaatproblematiek. "We trekken samen de stad in, op zoek naar meetgegevens en getuigenissen rond de gevolgen van het klimaatprobleem", vertelt Flor. "Met de resultaten van dat veldonderzoek gaan we samen een platform ontwikkelen om een en ander te visualiseren over de gevolgen van de opwarming van de aarde."





(SVR)