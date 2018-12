Lichterveldse Perskring brengt straks 24ste fotojaarboek uit Sam Vanacker

20 december 2018

13u45 1 Lichtervelde Op zondag 23 december wordt in het Huis Vancoillie het nieuwe fotojaarboek van de Lichterveldse Perskring voorgesteld. Een vaste waarde onder de Lichterveldse kerstbomen.

Het fotojaarboek brengt de lokale actualiteit van september 2017 tot en met augustus 2018 in beeld. De foto’s zijn zoals gewoonlijk van Kurt Desplenter, de teksten werden bijeen geschreven door de leden van de Perskring. Het woord vooraf is dit keer van Benedict Wydooghe, de man die dit jaar ook het Bronzen Accordeonnetje van de perskring in de wacht sleepte.

Iedereen is welkom op de voorstelling van het fotoboek in Huis Vancoillie vanaf 10.30 uur. Burgemeester Ria Pattyn zorgt traditiegetrouw voor de inleiding, daarna blikt VRT-journalist Johny Vansevenant met enkele Lichterveldenaars terug op een aantal markante momenten.