Lichterveldenaar staat in voor West-Vlaamse editie van ‘Red de Oldtimer’: “Op dit moment hangt er een erg negatieve sfeer rond oldtimers” Sam Vanacker

13 maart 2019

17u12 0 Lichtervelde Met de actie ‘Red de oldtimer’ verdedigen eigenaars van oude wagens straks in elke Vlaamse provincie hun geliefde hobby. In het weekend van 13 en 14 april is een ‘oldtimerrrouwstoet’ gepland waarmee oldtimereigenaars vreedzaam willen protesteren tegen de opkomst van de lage-emissiezones. Lichterveldenaar Jurgen Tanghe leidt de West-Vlaamse actie in goede banen.

Het idee voor de ludieke rondrit ontstond in februari bij Jens Anno uit Merelbeke en Roberto Pilotto uit Genk. De twee lanceerden een oproep binnen de oldtimerwereld om in elke provincie op hetzelfde moment met zwarte lintjes aan de wagens door de Vlaamse centrumsteden te rijden. In West-Vlaanderen vonden ze snel gehoor bij Jurgen Tanghe.

“Toen Jens Anno me vroeg om mijn schouders onder de actie te zetten heb ik geen moment geaarzeld”, zegt Jurgen (45). “Geen kwaad woord over de opkomst van het groenere bewustzijn, maar op dit moment hangt er een erg negatieve sfeer rond oldtimers en dat doet pijn. Oude wagens zouden veel verbruiken en vervuilend zijn voor het milieu. Qua verbruik per kilometer valt dat niet te ontkennen, maar het beperkte aantal kilometers dat liefhebbers rijden moet ook in rekening gebracht worden. Zelf heb ik een BMW E30 uit 1988. Ik doe regelmatig mee aan meetings en rondritten, waardoor ik er ongeveer 3.000 kilometer per jaar mee rij. Maar ‘s winters komt die wagen de garage niet uit.”

Vandaag mogen steden in lage-emissiezones zelf beslissen of ze oldtimers toe laten of niet, maar dat schept volgens Jürgen onduidelijkheid. “We maken ons zorgen. De opkomst van de lage-emissiezones in Vlaanderen dreigt een financiële ramp te worden voor ons. In West-Vlaanderen zitten we gelukkig nog safe, maar zoals het er nu naar uit ziet moet iedereen met een oldtimer die jonger is dan 40 jaar een dagpas kopen om in Antwerpen te mogen rijden. Wij willen dat die grens overal verlaagd wordt naar 30 jaar, zoals het in Brussel toegepast wordt. Oldtimerliefhebbers moeten hun garage kunnen verlaten zonder extra kosten.”

Het initiatief heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Red de Oldtimer leeft nu al enorm op sociale media. De opkomst zal groot zijn.” Jurgen Tanghe

De rouwstoet in onze provincie komt op zondag 14 april samen vanaf 9 uur op de parking van Brasserie De Voerman in de Koolskampstraat 105. Het vertrek staat gepland om 10 uur stipt. Daarna gaat het via een kort stukje E403 tot aan de afrit in Torhout, waarna samen richting de Blauwe Toren in Brugge gereden wordt. “Laat me nog even benadrukken dat dit geen rondrit is in de klassieke zin”, gaat Jurgen verder. “Er zijn al mensen die vragen of er uitgebreide routebeschrijvingen of maaltijden voorzien zijn, maar dat is niet het geval. Het wordt een rustige actie van hoogstens een uurtje. Al kunnen deelnemers nadien wel op eigen initiatief iets eten in de omgeving van B-Park in Brugge.”

Volgens Jurgen zal de opkomst groot zijn. “Er worden volop flyers verdeeld door verenigingen en nu hebben we op Facebook zo’n zevenhonderd volgers. Een exact zicht op het aantal wagens dat zal opdagen heb ik niet, maar ik verwacht op z’n minst enkele honderden auto’s, op voorwaarde dat het weer mee zit. De initiatiefnemers hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij de liefhebbers en de actie leeft nu al enorm op sociale media. Dat is ook logisch, want we houden van onze hobby. Velen hebben over de jaren heen heel veel werk en geld in hun auto’s gestopt. Voor sommigen gaat het om een erfstuk en vaak zijn de oldtimers beter onderhouden dan de voertuigen voor dagelijks gebruik.”