Lichtervelde nog altijd niet gewonnen voor windmolens langs E403: “Als die molens er komen, is het een kwestie van tijd voor de snelweg er een derde rijstrook bij krijgt. En dan zal het lawaai in heel Lichtervelde te horen zijn” Sam Vanacker

12 maart 2019

18u07 0 Lichtervelde Weinig buurtbewoners zijn opgezet met de nieuwe plannen voor twee windmolens langs de E403 in Lichtervelde. Of de tegenkanting even groot wordt als vijf jaar geleden valt echter af te wachten. De infovergadering die Engie Electrabel dinsdagavond organiseerde verliep alvast rustig.

Engie Electrabel wil twee turbines van 180 meter hoog bouwen in het landbouwgebied rond de Koolskampstraat, Bellestraat en Fonteinestraat. Opmerkelijk is dat de windmolens op bijna dezelfde plaats gepland zijn als in 2013, toen een gelijkaardige aanvraag van Electrabel met drie molens na fel protest geschrapt werd. “De turbine het dichtst bij het centrum hebben we weggelaten”, legt Geert Rogge van Engie Electrabel uit. “Daar staat tegenover dat de twee andere molens 180 meter hoog worden in de plaats van 150 meter. Zo boeten we minder in qua vermogen. Verder komen er slagschaduwdetectiesystemen op de molens, waardoor de wieken tijdelijk stoppen met draaien als de grenswaarden overschreden worden. Bovendien draaien de molens ’s nachts een pak trager, waardoor de geluidsoverlast beperkt blijft.”

Groenere generatie

Rogge hoopt dat de geesten vandaag rijper zijn dan vijf jaar geleden. “Destijds was er veel protest, maar er is een nieuwe, jongere en groenere generatie aan zet. De kinderen protesteren voor het klimaat en het groene gedachtengoed zit in de lift. Mogelijk zijn de geesten van de mensen nu dus rijper dan vroeger. Geen betere periode om deze plannen te lanceren. Als er protest komt, zal dat uit dezelfde hoek zijn als eerder. Maar misschien zullen de jongere mensen dit keer anders reageren.”

Weinig enthousiasme

Vijf jaar geleden ging het er erg luidruchtig aan toe tijdens een infovergadering, maar dinsdagavond bleef het rustig in het bovenzaaltje van Brasserie De Voerman. Al hoorden we weinig enthousiasme bij de buurtbewoners. “Uiteraard is iedereen voorstander van groene en duurzame energie, maar dat de gezondheid van de mensen moet onderdoen voor winstbejag kan niet door de beugel”, zegt Veerle Dubuy uit de Bontenhondstraat. “Het is misschien nog te vroeg om nu al conclusies te trekken, maar ik denk dat het protest bij de mensen nog even sterk zal zijn als vijf jaar geleden. Voor de mensen die er toen last van zouden hebben, is per slot van rekening weinig of niets veranderd. Ik heb toen een bezwaarschrift ingediend en ga dat weer doen.”

Derde rijstrook op E403

Bij andere buurtbewoners horen we een gelijkaardig verhaal. “Er zijn genoeg andere duurzame technieken om elektriciteit op te wekken en er zijn ook genoeg andere plaatsen om windmolens te bouwen. Alle begrip voor de klimaatspijbelaars, maar die studentjes laden wel allemaal hun smartphone op aan het stopcontact.” Een derde buurtbewoonster vreest dat de molens nog maar een eerste stap zijn. “Er is nu al sprake van een derde rijstrook op de E403. Als die molens er komen, is het een kwestie van tijd voor de snelweg er die strook bij krijgt. En dan zal het lawaai in heel Lichtervelde te horen zijn. Als er protestacties komen, kunnen ze mijn handtekening krijgen.”

De vergunningsaanvraag ligt nog tot en met 6 april ter inzage bij de dienst Omgeving, in het gemeentehuis. In theorie kunnen er al in 2020 windmolens staan in Lichtervelde, op voorwaarde dat het dossier goedgekeurd wordt.