Lichtervelde gaat lichten doven voor Earth Hour Sam Vanacker

26 februari 2019

13u39 0 Lichtervelde De verlichting in Lichtervelde zal op zaterdag 30 maart een uur lang gedoofd worden voor Earth Hour. Maandagavond bracht oppositiepartij SOMM de wereldwijde actie onder de aandacht tijdens de gemeenteraad.

Earth Hour is een wereldwijde actie van het WWF waarbij organisaties, overheden, bedrijven en burgers opgeroepen worden om een uurtje de lichten te doven voor het klimaat. “Vorig jaar deed Lichtervelde ook al mee met Earth Hour, maar toen is de actie toch enigszins onder de radar gebleven”, zegt Johan Vandenbussche van SOMM. “Het klimaat is vandaag bijzonder actueel en daarom verdient deze actie ook onze aandacht.”

De voltallige gemeenteraad keurde het voorstel goed. Bevoegd schepen Steven Bogaert (CD&V): “De verlichting aan de openbare gebouwen gaat net als vorig jaar uit tussen 20.30 en 21.30 uur. Verder gaan we ook Fluvius vragen of het mogelijk is de straatverlichting te dimmen op dat moment. Tenslotte gaan we ook inzetten op sensibilisering bij de inwoners en de handelaars.”