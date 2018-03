Leo en Biola vieren diamanten huwelijk 20 maart 2018

Leo Cool en Biola Brabant vierden onlangs hun 60ste huwelijksverjaardag.





Het diamanten paar ging na hun huwelijk in de Torhoutstraat wonen en ze kregen samen twee kinderen. Rik en zijn zus Rina zorgden inmiddels op hun beurt voor elk twee kleinkinderen. Leo was meubelmaker in Torhout, terwijl Biola poetste in de normaalschool. Het koppel gaat graag samen wandelen aan zee.





