Kunstenaar en chocolatier laten je proeven van kunst 05 september 2018

02u42 0 Lichtervelde Beaufort loopt nog tot eind september en tot dan kan je ook nog bij bakkerij Avalanche terecht in Wenduine voor enkele kunstwerken met als thema 'de zee'.

Kunstenaar en chocolatier David Maertens, afkomstig uit Lichtervelde, werkte hiervoor samen met bakker Peter Bossier. Hij versierde de ruit van de zaak en verwerkte het kunstwerk van Xu Zhen dat op de zeedijk staat van Wenduine. "Voor dit project kan ik mijn twee passies combineren", vertelt David. Hij liet zich eind vorig jaar al opmerken toen hij zijn ouderlijk huis omvormde tot een groot kunstwerk voor het afgebroken werd. Hij maakt gebruik van spuitzakjes die chocolatiers gebruiken, maar in plaats van chocolade gaat er verf in.





Pralines

In Huis Avalanche kan je in het kader van Beaufort unieke kunstwerkjes met een knipoog naar Xu Zhen van David meenemen en tegelijkertijd proeven van de beste pralines. "Ik heb 4,5 jaar gewerkt in de bakkerij en ook nu slaan we nog graag eens de handen in elkaar voor een project. In het kader van Beaufort was er een oproep van Westtoer naar handelszaken toe en we deden daar graag aan mee. We hebben chocolade versierd, maar ook een kunstige ijstaart gemaakt die mensen kunnen bestellen." (LBB/CDR)