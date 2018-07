Koster verdacht van oplichting op non-actief 26 juli 2018

02u42 0

Koster Norbert G. uit Kortemark, die ervan verdacht wordt heel wat mensen te hebben opgelicht met de verkoop van fictieve appartementen in Bulgarije, is door de kerkfabriek in Lichtervelde op non-actief gezet. De man zou onder meer een koppel uit Oostkamp 175.000 hebben afgetroggeld. Zelf zegt G. dat hij ook gedupeerde is want alles bezorgde aan de bouwheer. Hij hoopt dat hij snel ondervraagd zal worden door het gerecht om zijn onschuld te bewijzen. "In ieder geval vonden wij de verdachtmakingen te zwaar om hem nog verder aan het werk te laten", zegt pastoor Marc Vantyghem. "Die man is eigenlijk ook geen koster, maar wel al 8.5 jaar de organist, de orgelspeler, van de Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde. Het gaat om een preventieve maatregel. Wij willen afwachten tot het gerecht meer duidelijkheid geeft. We hopen dat dit snel gebeurt want nu zitten we voorlopig zonder orgelspeler. Het is vakantie, snel iemand vinden is niet makkelijk. En sowieso is de groep van orgelspelers al niet zo groot. We hopen dat de volgende plechtigheden niet in het gedrang komen." Hoe lang G. op non-actief zal staan is dus niet duidelijk. Hij is een bekende muzikant en als sinds februari 2010 de vaste organist in Lichtervelde.





(JHM)