KLJ trekt de baan op met 8.000 kilo aardappels Sam Vanacker

21 maart 2019

14u02 0 Lichtervelde De jaarlijkse aardappelverkoop van de KLJ van Lichtervelde staat voor de deur. Dit weekend gaat de KLJ van Lichtervelde al voor het negende jaar op rij van deur tot deur met zakken aardappelen.

Woensdagavond laat verzamelden de jongeren op het landbouwbedrijf van Beernaert in de Ketelbuiserstraat, waar ze met man en macht 8.000 kilo aardappelen zorgvuldig afwogen en in zakken van tien kilo stopten. Komende zaterdag trekken de jongeren vanaf 9 uur ‘s morgens de straat op. Ze rijden rond in groepjes en gaan van deur tot deur tot alle 800 zakken verkocht zijn. De opbrengst gaat naar de werking van de KLJ.

Voor een zak van tien kilo betaal je dit jaar zeven euro. “Dat is ietsje duurder dan vorig jaar”, zegt Ina Desplenter van de KLJ. “Dat heeft alles te maken met het feit dat het een slecht jaar was voor de aardappels.”