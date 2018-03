Kleuters 't Vlot verwelkomen lente met fleurig spektakel 21 maart 2018

02u43 0 Lichtervelde Zo'n 150 kleutertjes van basisschool 't Vlot in Lichtervelde hebben gisteren in OC De Schouw de lente binnen gebracht voor het oog van zo'n 300 trotse ouders en grootouders.

Al dansend, kruipend en huppelend slaagden de kinderen er in om de ijskoningin te vermurwen en de lentefee te verwelkomen. "Ons tweejaarlijkse kleuterfeest viel dit keer samen met het begin van de lente", legt Stijn Margodt van 't Vlot uit. "We beslisten om een verhaal te verzinnen waarbij de kleutertjes er gaandeweg in slagen om het hart van de ijskoningin te ontdooien. Sinds halfweg vorig jaar oefende elk van de klasjes een dansje in en werd er naarstig aan de kostuums gewerkt. Zo hebben we lieveheersbeestjes, grasjes, vogeltjes, bloemen, zonnetjes, liefde en lammetjes. Stuk voor stuk dingen die de lente zo mooi maken. En die schoonheid ziet uiteindelijk ook de ijskoningin in."





Nog eens

Vandaag doen de kleuters de show nog eens over, opnieuw voor een volle zaal. (SVR)